Агент нападающего "Крыльев Советов" рассказал о состоянии игрока после травмы

Агент нападающего "Крыльев Советов" Вадима Ракова Владимир Кузьмичев поделился информацией о состоянии игрока после травмы.

- Вадим чувствует себя себя хорошо, постепенно набирает форму. Идут послеоперационные процедуры. По плану к началу сборов Вадим должен приступить к беговым упражнениям, - сказал Кузьмичев "РБ Спорт".

Вадим Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды, игрок принадлежит "Локомотиву". В начале текущего месяца Раков перенес операцию.

В текущем сезоне Раков провел за "Крылья Советов" 11 матчей, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.