Легендарный комментатор отметил важность Дзюбы для «Акрона»

Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
Комментатор Геннадий Орлов отметил важность нападающего Артема Дзюбы для «Акрона».
«Дзюба молодец, для команды, для «Акрона» старается сам и, в общем, очень полезен. Он же на поле как играющий тренер. Он подсказывает, куда бежать, он двигает все, он очень полезен. И если бы Дзюба не играл за «Акрон», какой бы был «Акрон», трудно даже сказать, трудно себе представить», – сказал Орлов.
После 18 туров Мир РПЛ «Акрон» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за команду 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
