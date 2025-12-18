Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»

Sports.ru

Комментатор Геннадий Орлов отметил важность нападающего Артема Дзюбы для «Акрона».

Легендарный комментатор отметил важность Дзюбы для «Акрона»
© Sports.ru
«Дзюба молодец, для команды, для «Акрона» старается сам и, в общем, очень полезен. Он же на поле как играющий тренер. Он подсказывает, куда бежать, он двигает все, он очень полезен. И если бы Дзюба не играл за «Акрон», какой бы был «Акрон», трудно даже сказать, трудно себе представить», – сказал Орлов.

После 18 туров Мир РПЛ «Акрон» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за команду 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости