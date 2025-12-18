Футболисту Писарскому отказали в приостановлении дисквалификации

Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала футболисту Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о приостановлении санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале правовой компании "Алетейя", которая защищает интересы спортсмена.

3 июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых - условно, 10 октября организация увеличила срок на четыре месяца. На момент отстранения игрок принадлежал самарским "Крыльям Советов", но выступал за "Сочи" на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом.

"Данное решение панели никак не связано с ее общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе, это нормальная практика. Принимаем данную позицию панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела", - говорится в заявлении.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за "Сочи" Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиге с "Пари Нижний Новгород" перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход "Сочи" в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.

7 августа стало известно, что РФС отклонил апелляцию Писарского по делу о ставках. Юрист Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что футболист намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд. 13 августа Писарский обратился к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой инициировать служебное расследование в отношении главы комитета РФС по этике Андрея Стукалова в связи с нарушением регламента РФС по этике. 18 сентября стало известно, что сторона Писарского отправила в CAS заявление об апелляции (statement of appeal) на решение об отстранении.

7 октября прокуратура Москвы отменила решение полиции об отказе в возбуждении дела по заявлению Писарского в отношении должностных лиц РФС и руководства букмекерской компании "Бетсити", направив материалы на дополнительную проверку. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было вынесено в июле. После этого сторона футболиста обратилась с жалобой в прокуратуру. Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет наличия в действиях генерального директора букмекерской компании "Бетсити" Алексея Коршкова и должностных лиц РФС признаков преступления. По версии стороны футболиста, РФС и "Бетсити" могли незаконно распространять друг другу его персональные данные.