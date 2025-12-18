Спортдиректор «Черноморца» опроверг уход Евсеева в махачкалинское «Динамо»

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут прокомментировал слухи об возможном уходе главного тренера команды Вадима Евсеева в махачкалинское «Динамо».

«Впервые слышу об этом. Понимаете, в этом мире бывает много спекуляций» - сказал Бут.

По данным ряда источников, Вадим Евсеев – один из возможных кандидатов на пост главного тренера махачкалинского «Динамо». Руководство клуба из Махачкалы активно рассматривает его кандидатуру на этот пост. Евсеев знаком с генеральным директором «Динамо» Шамилем Газизовым.

Евсеев является главным тренером новороссийского «Черноморца» с 5 сентября 2025 года. Контракт подписан с ним до конца текущего сезона. Евсеев пришёл на смену Олегу Василенко, покинувшей клуб 25 августа.

После 21 сыгранного тура «Черноморец» занимает в турнирной таблице Первой лиги 12 место. В активе команды 24 очка. Новороссийская команда одержала 6 побед, сыграла 6 раз вничью и проиграла 9 матчей. В последнем перед зимней паузой игре новороссийцы обыграли дома ярославский «Шинник» со счётом 2:1

Сезон Первой лиги возобновится весной 2026 года.