Семин заявил, что успех Сафонова доказывает высокий уровень РПЛ

Успех выступающего за «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка говорит о высоком уровне российского футбольного чемпионата. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин.

Специалист отметил, что кроме экс-голкипера «Краснодара» Сафонова в матче принимали участие ещё три футболиста, ранее игравших в Российской премьер-лиге. В частности, у «Фламенго» это Варела и Карраскаль, игравшие за «Динамо», а у «ПСЖ» — Хвича Кварацхелия, выступавший за «Локомотив».

«Это говорит о том, что РПЛ достаточно сильна, она должна получать всяческую поддержку. Из нашей лиги выходят топовые игроки», — заключил Сёмин.

Ранее Сафонов стал первым в истории вратарём, который отбил четыре пенальти подряд в турнире под эгидой ФИФА. Это произошло в финале Межконтинентального кубка, в котором встретились победители Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес - «ПСЖ» и «Фламенго», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».