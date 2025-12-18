Карпин высказался о сэйвах Сафонова

Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Матвей – большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык. Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ», – сказал Карпин.
