«ПСЖ» распродал все футболки с именем Матвея Сафонова

«ПСЖ» распродал все футболки с именем и номером российского вратаря Матвея Сафонова после победы парижского клуба в финале Межконтинентального кубка над бразильским «Фламенго», сообщает ТАСС.

В официальном онлайн-магазине клуба больше нет футболок Сафонова, как и другой атрибутики с его именем. При этом до сих пор можно купить футболку или, например, календарь с номером и фамилией любого другого игрока «ПСЖ».

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Для голкипера это шестой трофей в составе французского клуба. Ранее с парижанами он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.