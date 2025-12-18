Сафонов — один из трёх игроков, отмеченных ПСЖ в отчёте после матча с «Фламенго»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал одним из трёх футболистов команды, отмеченных отдельно в отчёте после финального матча Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Он был опубликован на официальном сайте парижского клуба.

В отчёте подчёркивается, что россиянин стал первым голкипером «ПСЖ» в XXI веке, отразившим четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Также французский гранд отдельно отметил крайнего нападающего Хвичу Кварацхелию, гол которого в игре с «Фламенго» стал третьим в последних четырёх встречах во всех турнирах за «ПСЖ», и полузащитника Витинью. Португалец коснулся мяча не менее 100 раз за матч в 36-й раз в 2025 году во всех турнирах, вместе взятых (122 касания во встрече с «Фламенго»). Ни у одного футболиста из топ-5 лиг нет больше таких матчей в этом году (столько же игр у Йозуа Киммиха из «Баварии»).