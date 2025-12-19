Тренер сборной России оценил прогресс вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ подвел итоги года для отечественных голкиперов.

© РФС

— Назовите свою тройку лучших российских вратарей в 2025-ом году.

— Мне сложно сделать выбор, потому что многие вратари играли хорошо. В этом списке 6−7 вратарей, и все они достойны быть в тройке. Мне бы не хотелось выделять особо и кого-то незаслуженно обидеть. Могу, в свою очередь, назвать тех, кто отыграл стабильно.

— Хорошо.

— Это, в первую очередь, Станислав Агкацев, Игорь Акинфеев, это Максим Бориско. Он очень хорошо провел первую половину, несмотря на то, что это его первый сезон в высшей лиге. Помимо этого, Антон Митрюшкин, Денис Адамов играет без ошибок, и с ним «Зенит» набрал уже немало очков.

Несмотря на то, что «Спартак» пропустил много, Саша Максименко сделал всего одну ошибку. Я сейчас кого-то забуду, и это будет несправедливо, но такой вот список получился.

— Как вы считаете, кто совершил главный прогресс года среди российских голкиперов?

— Это, конечно, Максим Бориско. Потому что и Митрюшкин, и Акинфеев, и Агкацев - они держат высокую планку с прошлого сезона. Поднять планку трудно, а удержать ее еще тяжелее.

После 18 сыгранных туров лидирует в РПЛ «Краснодар» с 40 очками, дальше идут петербургский «Зенит» с 39 баллами и московский «Локомотив» (37).