В «Марселе» отреагировали на слухи об уходе Хёйбьерга из клуба

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга из клуба. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса».

«Переговоры между клубами не ведутся. Мы не хотим терять важных игроков. Сегодня этот вопрос не обсуждается. И я полностью закрываю эту тему», — приводит слова Лонгории официальный сайт провансальцев.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровне он выступал за «Баварию», «Аугсбург», «Шальке», «Тоттенхэм Хотспур» и «Саутгемптон». В «Олимпик» он перешёл летом 2024-го в рамках аренды из «Тоттенхэма», а прошлым летом он подписал с провансальцами полноценный контракт, рассчитанный до лета 2028 года.