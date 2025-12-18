«Арсенал» нацелился на двух футболистов «Милана»

«Арсенал» проявляет интерес к двум футболистам «Милана»: к 19-летнему крайнему защитнику Давиде Бартезаги и 20-летнему вратарю Лоренцо Торриани. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, лондонский клуб может осуществить трансферы этих футболистов «в скором времени». Подчёркивается, что «канониры» не планируют вкладывать большие средства в грядущее трансферное окно, однако готовы привлекать молодых игроков.

В нынешнем сезоне Бартезаги принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Торриани не провёл ни одного матча за основную команду «россонери» в этом сезоне.