Экс-менеджер «Зенита»: в ПСЖ нет места для Сафонова

Экс-менеджер «Зенита»: Будущее Сафонова на скамейке «ПСЖ». Там нет места для него
Бывший бизнес-менеджер «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о перспективах российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова после победы в Межконтинентальном кубке с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен).
«Сафонов провел фантастическую ночь, но мое мнение — его будущее на скамейке запасных «ПСЖ». Но когда Матвей выбирал этот клуб, он сам понимал, какая складывается ситуация. В «ПСЖ» нет места для Сафонова», — заявил Чинквини.
В матче с бразильским «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти. Россиянин провел 4 матча в текущем сезоне, пропустил 3 мяча и дважды отыграл на ноль. Контракт игрока с парижанами рассчитан до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 15 млн евро.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Сафонов может покинуть «ПСЖ» зимой из-за отсутствия игровой практики.
