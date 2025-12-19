Назван лучший легионер в истории "Локомотива"

Бывший тренер "Локомотива" Борис Игнатьев выделил лучшего легионера в истории клуба.

По мнению Игнатьева, этого звания заслуживает грузинский вингер Хвича Кварацхелия, проведший за "Локо" всего 10 матчей в 2019 году. В этих играх Хвича отметился одним забитым голом.

"Лучший легионер "Локомотива" за всю историю — Хвича Кварацхелия. Я еще тогда видел в нем потенциал, его умения, высочайшие индивидуальные качества. В "Локомотиве" подправили его командные действия, сейчас он умело сочетает их с индивидуальными качествами", — передает слова Игнатьева "Матч ТВ".

С января этого года Кварацхелия выступает за французский "Пари Сен-Жермен" (53 матча, 14 забитых мячей, 13 результативных передач), в составе которого на данный момент выиграл 5 трофеев.

С "Локомотивом" Хвича выиграл Кубок России сезона 2018/2019.