Объявлен лучший тренер РПЛ в ноябре-декабре

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.

В ноябре и стартовом отрезке декабря "Краснодар" провел в РПЛ пять матчей, в которых одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью. С 40 очками "быки" завершили первый отрезок чемпионата России на первом месте турнирной таблицы чемпионата России.

Для Мурада Мусаева эта награда стала второй в сезоне. Ранее он признавался лучшим тренером РПЛ по итогам октября.