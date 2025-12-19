«Рома» хочет подписать Распадори зимой и контактирует с его окружением. У форварда «Атлетико» 2+1 в 13 играх

Sports.ru

«Рома» рассматривает подписание не только форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе, но и нападающего «Атлетико» Джакомо Распадори.

«Рома» хочет подписать нападающего «Атлетико»
© Global Look Press

Римляне контактируют с окружением 25-летнего итальянца, который в 13 матчах сезона во всех турнирах забил за «Атлетико» 2 гола и сделал 1 ассист.

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини хотел заполучить Распадори, когда еще тренировал «Аталанту».

В августе «Атлетико» купил Распадори у «Наполи» за 22+4 млн евро, подписав с ним контракт на 5 лет. Игроком также интересуется «Лацио».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости