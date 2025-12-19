Тренер "Балтики" объяснил, чего не хватило Карпину в "Динамо"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев рассказал, чего не хватило Валерию Карпину в "Динамо".

"Точно знаю: чтобы что-то изменить и систематически кому-то привить, нужно время. И самое главное, чего, по моему убеждению, не хватило Карпину, — это времени и доверия руководителей. Переход от более креативного футбола к более системному всегда происходит с трениями, и тут нужно, с одной стороны, заразить идеями футболистов, а с другой — чтобы клуб готов был ждать и терпеть. Этого не случилось", - сказал Талалаев в интервью "СЭ".

Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь текущего года, на данный момент специалист продолжает работу в национальной команде России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев. По итогам 18 сыгранных туров столичный клуб располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 21 баллом в своем активе.

Андрей Талалаев возглавляет калининградскую "Балтику" с сентября прошлого года. По итогам прошлого сезона калининградцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. После 18 сыгранных туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35 набранными очками.