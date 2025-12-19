Аршавин объяснил, почему выбрал Семака лучшим тренером РПЛ

Бывший российский полузащитник Андрей Аршавин рассказал, почему выбрал возглавляющего «Зенит» Сергея Семака лучшим тренером Мир РПЛ по итогам ноября и декабря. Лучшим же признали главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.

«Кроме осечки с «Крыльями», во всех остальных матчах «Зенит» набрал максимум очков. Обыграл «Динамо», «Локомотив», в отличие от прошлого года, сумел взять очки, так скажем, у аутсайдеров. Всего одно очко отставания от «Краснодара». Поэтому думаю, Семак проявил себя лучше всех», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв, занимая второе место в турнирной таблице РПЛ.