Тренер юношеской сборной России хотел бы вновь видеть Чалова в ЦСКА

Тренер юношеской сборной России Андрей Аксенов поделился ожиданиями от будущего нападающего ПАОКа Федора Чалова.

© Rusfootball

Ранее представитель футболиста Шандор Варга сообщил, что Чалов может покинуть греческий клуб уже этой зимой, и что у него есть варианты для продолжения карьеры в том числе в России. СМИ сообщают, что аренду футболиста рассматривает ЦСКА.

"Сейчас команде необходим сильный форвард, а самому Федору надо вернуть прежнюю уверенность и игровое время. То, что Федор классный нападающий, не подвергается сомнению. Думаю, что здесь обе стороны выиграют, если действительно будет аренда. Я бы хотел видеть Чалова в ЦСКА снова", — сказал Аксенов в беседе с "Матч ТВ".

Федор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК в августе 2024 года за 3 млн евро. На данный момент в составе греческой команды форвард провел 62 матча, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 5,5 млн евро.