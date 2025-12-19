Тюкавин рассказал о возвращении на поле после травмы

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возвращении к играм после травмы. Тюкавин пропустил полгода после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Нападающий сыграл в сентябре впервые с марта.

— Нет такого, что я боюсь, что я опять сломаюсь. Если так случится, значит, тогда, ну…

— Самое сложное после таких травм — это психология. Какие вообще плюсы?

— Больше уединения, больше ментальности, больше работы над самим собой.

— Техника на месте?

— Технику не пропьёшь (смеётся). Буду куваться, прыгать в подкаты, в каждую борьбу лезть, — сказал Тюкавин в интервью пресс-службе клуба.