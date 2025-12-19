Экс-защитник ЦСКА оценил перспективы Кисляка и Глебова уехать в Европу

Экс-защитник ЦСКА Набабкин оценил перспективы Кисляка и Глебова уехать в Европу
Ветеран московского ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин оценил игровой уровень и потенциал молодых звёзд армейской команды — Матвея Кисляка и Кирилла Глебова. Он считает, что у упомянутых футболистов есть будущее в Европе.
– Вы тоже немного поиграли с Кисляком и Глебовым в ЦСКА. Как бы охарактеризовали парней?
– Трудолюбивые, способные, боевые. Профессионально относятся к делу.
– Видите их в будущем в европейских топ-клубах?
– Думаю, да. Если будут расти, продолжать хорошо играть и тренироваться, перед ними откроется возможность уехать в Европу, – сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.