В Нидерландах произошла массовая драка футбольных фанатов

Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча Кубка Нидерландов. Болельщики выбежали на поле, охране пришлось вмешаться
В Нидерландах произошла массовая драка болельщиков.
В четверг вечером на стадионе «Спортпарк де Вестмаат» состоялся матч второго раунда Кубка Нидерландов, в котором любительский «Спакенбург» принимал клуб Эредивизи «Твенте». «Спакенбург» проиграл «Твенте» со счетом 3:6.
После финального свистка произошла массовая драка между фанатами обеих команд.
Согласно протоколам, болельщики хозяев вместе пробрались на небольшую гостевую трибуну, где располагались фанаты «Твенте». Это привело к столкновению и, в конечном итоге, к массовой драке, после чего пришлось вмешаться охране.
Фанаты «Спакенбурга» выбежали на поле и спровоцировали болельщиков гостей, которые отреагировали на это.
«Бенфика» возмутилась из-за пенальти «Спортинга», назначенного на 113-й минуте матча с «Санта-Кларой»: «Это происходит каждый раз, когда они не выигрывают. Итог турнира решается до его начала»
Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча Кубка Нидерландов. Болельщики выбежали на поле, охране пришлось вмешаться
Экс-пилот NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе вместе с семьей
«Бенфика» возмутилась из-за пенальти «Спортинга», назначенного на 113-й минуте матча с «Санта-Кларой»: «Это происходит каждый раз, когда они не выигрывают. Итог турнира решается до его начала»
Фанаты «Твенте» и «Спакенбурга» устроили массовую драку после матча Кубка Нидерландов. Болельщики выбежали на поле, охране пришлось вмешаться
Экс-пилот NASCAR Биффл погиб в авиакатастрофе вместе с семьей