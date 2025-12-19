«Бенфика» возмутилась судейством в матче Кубка Португалии

«Бенфика» выступила с критикой судейства в матче «Спортинга» с «Санта-Кларой» в 1/8 финала Кубка Португалии (3:2).

Лиссабонцы сравняли счет с пенальти на 16-й добавленной ко второму тайму минуте, играя в большинстве.

Арбитр Жоау Педру Пиньейру 9 минут ждал решения ВАР, а после этого посмотрел повтор и назначил 11-метровый – за то, что игрок «Санта-Клары» коснулся лица Мортена Юлманда из «Спортинга» во время подачи со стандарта. Эпизод случится на 91-й минуте, а пенальти был назначен на 113-й.

Луис Суарес Чаррис реализовал пенальти, а победный мяч гости забили через две минуты.