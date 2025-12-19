Эксперт Бубнов рассказал, какой игрок необходим «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому «Спартаку» необходим высококвалифицированный опорный полузащитник. В качестве примера эксперт привёл Дугласа Аугусто из «Краснодара».

© Чемпионат.com

— Барко неправильно используют. Он очень низко опускается, потому что там нету… Вот если бы там ещё был опорный полузащитник уровня Барко… По объёму, проценту брака, техническому оснащению, как у этого, в «Краснодаре»… Аугусто. Вот такого Аугусто сейчас в «Спартачок», и они бы с такими флангами… И Даку, не Кордобу даже, Даку. И всё, они были бы в тройке и боролись за чемпионство.

— Умяров намного слабее Аугусто?

— Да. Конечно. Даже несравнимые величины, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».