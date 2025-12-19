Выяснилось, повлияет ли уход Карпина из «Динамо» на будущее Миранчука в клубе

Уход Карпина из «Динамо» не повлияет на будущее Миранчука в клубе, заявил представитель игрока

Уход главного тренера Валерия Карпина из московского «Динамо» не повлияет на будущее Антона Миранчука, сообщил «Матч ТВ» представитель футболиста Владимир Кузьмичев.

Миранчук перешел в «Динамо» в августе. Всего за московский футболист в текущем сезоне провел 11 матчей, в которых отдал три голевых передачи. Карпин покинул «Динамо» в ноябре.

— Каково будущее Миранчука в «Динамо» после ухода Карпина из клуба?

— Антон — сложившийся игрок с большим опытом, его качества очевидны всем. Не думаю, что смена тренера в «Динамо» может повлиять на то, нужен Антон или нет. Возможно, Валерий Георгиевич и был инициатором перехода Антона, хотя мы точно об этом не знаем. Но точно и спортивный департамент, и высшее руководство поддержали это приобретение. Предпосылок на то, что уход тренера повлияет на нахождение Антона в команде, я не вижу, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

На перерыв в чемпионате России «Динамо» ушло на десятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко в 18 турах.

