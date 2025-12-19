Экс-игрок "Динамо" хотел бы увидеть матч сборных России и Черногории

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной Черногории Радослав Батак хотел бы увидеть товарищеский матч между черногорской и российской национальными командами.

"Надеюсь, скоро пройдет матч между Россией и Черногорией. Очень обрадуюсь, если это произойдет в скором времени. России надо сыграть с Черногорией в 2026 году. Также хочу как можно быстрее увидеть Россию в отборе на официальные турниры", — сказал Батак в беседе с Metaratings.

Сборная России отстранена от официальных соревнований с марта 2022 года. С тех пор команда проводит исключительно товарищеские матчи. В рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора российская национальная команда сыграла вничью 1:1 с Перу и проиграла Чили со счетом 0:2.