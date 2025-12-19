«Акрон» досрочно прервал аренду защитника ЦСКА

Тольяттинский «Акрон» досрочно прервал аренду центрального защитника Ильи Агапова из московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Илья Агапов пополнил ряды нашего клуба в сентябре этого года. 24-летний футболист сыграл в одном матче МИР РПЛ в Грозном, а также принял участие в трёх поединках Фонбет Кубка России. Благодарим Илью за работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в сообщении клуба.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. ЦСКА находится на четвёртой строчке, заработав 36 очков.