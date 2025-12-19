Экс-игрок сборной России назвал трех лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил «Матч ТВ», что считает Дениса Адамова («Зенит»), Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Станислава Агкацева («Краснодар») лучшими вратарями в РПЛ на данный момент.

© Матч ТВ

«Краснодар» лидирует после 18 туров МИР РПЛ, набрав 40 очков, Агкацев в 9 из 18 матчей сохранил ворота в неприкосновенности. «Зенит» занимает второе место (39), на счету Адамова девять «сухарей» в 14 матчах. Армейцы идут четвертыми в турнирной таблице (36 очков), Акинфеев не пропускал в трех матчах из 14.

— Кто сейчас входит в тройку лучших вратарей в России?

— Адамов, Акинфеев и Агкацев. Их команды идут на лидирующих позициях в этом сезоне. Можно отметить (Антона) Митрюшкина («Локомотив») и (Максима) Бориско («Балтика»), они тоже выглядят неплохо, но моя тройка сейчас такая, — сказал Малафеев «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.