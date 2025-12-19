Тренер «Челси» отреагировал на информацию о назначении в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска опроверг появившуюся в СМИ информацию о возможном назначении на аналогичную должность в «Манчестер Сити».

В четверг издание The Athletic сообщило, что Мареска может возглавить «Манчестер Сити» в следующем сезоне, если Хосеп Гвардиола летом покинет команду.

— Меня это не задевает, потому что я знаю, что это на 100% спекуляции. У меня нет времени на такие вещи. У меня здесь контракт, вероятно, до 2029 года. Я сосредоточен на этом клубе и горжусь тем, что работаю здесь. Неделю назад в Италии было то же самое с «Ювентусом». Я не обращаю на это внимания. Важно понимать, почему эта новость появилась, но это всего лишь спекуляции, — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.

Ранее Мареска входил в штаб Гвардиолы и возглавлял молодежную команду «Манчестер Сити». После ухода из «Сити» в 2023 году итальянский специалист принял «Лестер», а спустя год стал тренером «Челси». Под руководством 45‑летнего итальянца «синие» выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира.