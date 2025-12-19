Комментатор Гусев раскритиковал судейство в российском футболе

Журналист и комментатор Виктор Гусев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ назвал лучшие события 2025-го года в российском футболе.

– Ярких - три. Так как запоминается последнее, поэтому - четыре сейва Матвея Сафонова за «ПСЖ» в серии пенальти Межконтинентального кубка против «Фламенго».

В более широком смысле - постепенное обретение сборной России адекватных соперников для пока товарищеских матчей. И ещё появление именно в этом году целой группы сильных молодых футболистов, сразу вышедших на ведущие роли в своих клубах, – заявил Гусев.

– Какие события, наоборот, вы считаете главным негативом года?

– Негативное - все эпизоды, связанные с бессистемной судейской трактовкой правил и одновременно незаслуженные обвинения в этом прогрессивной и долгожданной системы ВАР.

– Что вы можете пожелать нашему футболу на предстоящий 2026-ой год?

– Это очевидно. Возвращения на арену официальных международных турниров.

После 18 сыгранных туров лидирует в РПЛ «Краснодар» с 40 очками, дальше идут петербургский «Зенит» с 39 баллами и московский «Локомотив» (37).