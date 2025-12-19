Семшов назвал лучшего игрока «Зенита» в первой части РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Семшов назвал лучшего игрока в составе сине-бело-голубых в первой части сезона РПЛ-2025/26.

© ФК "Арсенал" (Тула)

«Лучший в первой части у Питера — Глушенков. И сам много забил, и отдал. Надо сказать и о том, что взаимопонимание с Венделом у Максима хорошее, это очень помогает», — сказал Семшов.

В текущем сезоне чемпионата России Глушенков провел 16 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи. Атакующий полузащитник занимает пятое место в списке лучших бомбардиров РПЛ.

Соглашение между игроком и «Зенитом» рассчитано до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 14 млн евро.

После 18 туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на 1 очко.

В первом матче после окончания зимнего перерыва петербуржцы сыграют с «Балтикой». Встреча состоится 28 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 19:30 по московскому времени.