Экс‑генсека ФИФА признали виновным по делу о коррупции

Федеральный суд Швейцарии признал вину бывшего генерального секретаря Международной федерации футбола (ФИФА) Жерома Вальке и греческого бизнесмена Диноса Дериса по делу о коррупции при заключении контрактов на медиаправа на чемпионаты мира.

Вальке и Дерис были осуждены швейцарским апелляционным судом за взятки в июне 2022 года. Тогда экс‑генсек ФИФА Вальке получил 11‑месячный условный срок — за сговор с целью предоставления медиаправ в Италии и Греции на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов. Вальке был признан виновным в получении взятки в размере 1,25 миллиона евро, а также в подделке документов.

— Федеральный суд отклонил апелляции на обвинительные и оправдательные приговоры, вынесенные апелляционным судом федерального уголовного суда в контексте медиаправ ФИФА. Приговоры бывшему генеральному секретарю ФИФА и другому лицу [Дерису] соответствуют федеральному закону. То же самое относится и к приговору бывшему генеральному секретарю за подделку документов, — приводит заявление суда Give Me Sport.

Как отмечается, с 2013 по 2015 год тогдашний генеральный секретарь ФИФА получал финансовые выгоды, связанные с недвижимостью, от руководителя медиагруппы. ФИФА готовилась заключить контракт на сумму почти полмиллиарда долларов, чтобы предоставить этой компании медиаправа на чемпионаты мира 2026 и 2030 годов, а также на другие турниры в тот же период, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Кроме того, суд установил, что в обмен на три взятки Вальке, воспользовавшись своими полномочиями, передал медиаправа на чемпионаты мира в Италии и Греции. Чтобы скрыть коррупционный характер этих трех платежей, бывший генеральный секретарь ФИФА отразил их как долгосрочные займы в финансовой отчетности компании, которой он владел, за 2013 и 2014 годы.

Вальке занял пост генерального секретаря ФИФА в 2007 году, в сентябре 2015‑го он был отстранен комитетом по этике ФИФА от футбольной деятельности из‑за подозрений в коррупции. В январе 2016 года Вальке был уволен с должности генсека ФИФА.