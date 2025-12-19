Известный комментатор оценил работу главного тренера "Балтики"

Спортивный комментатор Тимур Журавель высказался о работе Андрея Талалаева в "Балтике".

"Выше всяких ожиданий работает Талалаев. Ждали-ждали, что его команда посыпется, что вот-вот это произойдёт, к ноябрю-декабрю, но этого не происходит. Прекрасная точка – победа над "Спартаком" в меньшинстве. Невероятная готовность команды, всегда сложности для соперников", - цитирует Журавеля пресс-служба РПЛ.

Андрей Талалаев стал главным тренером калининградской "Балтики" в сентябре 2024 года. По итогам прошлого сезона клуб стал чемпионом Первой Лиги и напрямую вышел в РПЛ.

По итогам 18 сыгранных туров калининградцы располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе. Команда Андрея Талалаева отстает в таблице от лидирующего "Краснодара" на 5 баллов. Напомним, что южане являются действующими чемпионами страны.