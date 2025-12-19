Сафонов сломал руку

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил перелом левой руки во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго». Футболист пропустит по меньшей мере от трёх до четырёх недель из-за повреждения, сообщает пресс-служба «Пари Сен-Жермен».

© ФК ПСЖ

В игре с «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.

В прошлом сезоне Сафонов отыграл 17 матчей, конкурируя за место основного вратаря «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой.