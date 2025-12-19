Выяснилось, ведет ли ПАОК переговоры с ЦСКА по переходу Чалова

В пресс-службе ПАОК заявили, что клуб не ведет переговоров с ЦСКА о возможной аренде форварда Федора Чалова.

Ранее 19 декабря Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что 27-летний нападающий может вернуться в армейский клуб в зимнее трансферное окно.

«ПАОК не ведет переговоры с ЦСКА по переходу Федора Чалова», — сообщение пресс-службы греческого клуба.

Чалов в текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 3 гола и отметился одним ассистом.

Федор выступал за основную команду ЦСКА с 2016-го года, перешел в греческий клуб летом 2024-го.

Соглашение российского форварда с греческим клубом рассчитано до лета 2027 года.

Transfermarkt оценивает Чалова в 5,50 млн €.