У Сафонова откололся кусочек кости во время финала Межконтинентального кубка

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что у российского голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова откололся кусочек кости руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». Его слова приводит «Матч ТВ».

Кафанов заявил, что футболист сломал руку на третьем 11-метровом. Несмотря на это, голкипер отразил еще два удара.

19 декабря в ПСЖ рассказали, что футболист получил перелом левой руки. Отмечается, что повторное обследование будет проведено через 3-4 недели.

Двумя днями ранее Сафонов принес ПСЖ победу в Межконтинентальном кубке над бразильским «Фламенго». Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти российский голкипер совершил четыре сейва подряд и помог парижанам завоевать шестой титул в нынешнем сезоне.