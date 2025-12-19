Стало известно, когда состоится открытие бюста Владимира Пономарева на Аллее славы ЦСКА

Rusfootball

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии Rusfootball.info рассказал, когда состоится официальное открытие бюста в его честь на Аллее славы "армейцев".

Выяснилось, когда состоится открытие бюста Пономарева на Аллее славы ЦСКА
© Rusfootball

- Когда состоится открытие вашего бюста? Говорили, что в середине декабря будет мероприятие...

- 24 декабря я буду на заседании Президиума совета ветеранов - там скажут, когда будет открытие бюста. До конца года должны закончить это дело, конечно, - сказал Пономарев корреспонденту Rusfootball.info

Ранее стало известно, что на Аллее славы ЦСКА установили бюст экс-защитника "армейцев" и сборной СССР Владимира Пономарева. Официальное открытие должно состояться в декабре текущего года.

Rusfootball: главные новости
Rusfootball: главные новости