Тренер ПСЖ высказался о сломавшем руку Сафонове

Луис Энрике высказался о сломавшем руку Матвее Сафонове
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о получившем травму голкипере команды Матвее Сафонове. Ранее пресс-служба парижан сообщила, что россиянин сломал левую руку во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго».
В игре с «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти и помог парижанам выиграть трофей. Матвей выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.