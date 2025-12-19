Защитник «Зенита» может сменить клубную прописку

Словенский защитник Ваня Дркушич, выступающий за «Зенит», может сменить клубную прописку. По информации euro-football.ru, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован один иностранный клуб.

За петербургскую команду Дркушич выступает с августа прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2029-го. Рыночная стоимость игрока оценивается в четыре миллиона евро. В текущем сезоне чемпионата России защитник поучаствовал в 17 поединках, в которых получил две желтые карточки.