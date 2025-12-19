Комментатор Орлов назвал переход Миранчука в "Аталанту" ошибкой

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» назвал переход Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту» ошибкой.

«Алексею Миранчуку не повезло. Он пошел к Гасперини в «Аталанту». И это была ошибка, потому что его позвали туда агенты, а не тренер. Если главный тренер зовет — иди. А здесь позвали агенты», — сказал Орлов.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. Всего в США он сыграл за это время 50 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.