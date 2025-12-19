Тьерри Анри поддержал экс-коллегу

«Сейчас ещё слишком рано судить». Тьерри Анри поддержал Уилфрида Нэнси
Тьерри Анри поддержал своего бывшего коллегу по «Монреаль Импэкт» Уилфрида Нэнси. Две недели назад Нэнси стал главным тренером шотландского «Селтика» и потерпел четыре поражения в первых четырёх матчах – худшая серия поражений клуба с 1978 года.
Некоторые болельщики уже призывают к уходу специалиста, однако Анри считает, что он заслуживает больше времени для работы с командой.
«Я вижу, как люди просят его уйти. Как тренер, я думаю, что ещё слишком рано об этом говорить. Пусть работает, пусть творит, и, возможно, вы оцените его в конце сезона. Тяжело прийти и попытаться навязать свою философию и идентичность клубу, который, возможно – я не знаю, потому что видел не так много матчей – играет по-другому. Сейчас ещё слишком рано судить, но я думаю, что он может всё изменить. Он отличный, очень умный парень», – приводит слова Анри RMC Sport.
