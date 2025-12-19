Тьерри Анри поддержал экс-коллегу

Тьерри Анри поддержал своего бывшего коллегу по «Монреаль Импэкт» Уилфрида Нэнси. Две недели назад Нэнси стал главным тренером шотландского «Селтика» и потерпел четыре поражения в первых четырёх матчах – худшая серия поражений клуба с 1978 года.

Некоторые болельщики уже призывают к уходу специалиста, однако Анри считает, что он заслуживает больше времени для работы с командой.