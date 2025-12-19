Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на информацию, что он может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что вместо испанского специалиста «горожан» может возглавить Энцо Мареска.

«Последние три-четыре года мне постоянно задают этот вопрос. Рано или поздно, возможно, когда мне будет 75 или 76 лет, я уйду из «Сити». Понимаю этот вопрос, но у меня осталось 18 месяцев [по контракту], и я этому очень рад. Этот вопрос задают каждый сезон, и меня это устраивает. Что должно произойти, то произойдёт, и клуб должен быть ко всему готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается. Даже если у меня есть контракт на 10 лет или на полгода, то футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с «Вест Хэмом», а потом несколько дней проведу с отцом за игрой в гольф, и это всё», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.