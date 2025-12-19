Арбитра РПЛ, замешанный в деле о коррупции, пытался покинуть страну

Российский арбитр задержан по делу московского "Торпедо".

По информации источника, российский арбитр Егор Егоров задержан по делу московского "Торпедо" - сообщалось, что он пытался покинуть страну, но ему не позволили этого сделать.

Егор Егоров в текущем сезоне работал на нескольких матчах Российской Премьер-Лиги.

По итогам прошлого сезона московское "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Сообщалось, что руководство клуба пыталось подкупить нескольких футбольных арбитров, чтобы обеспечить команде приемлемый результат. На данный момент продолжается расследование - владелец клуба Леонид Соболев был освобожден из под стражи, однако ему запрещено осуществлять деятельность, связанную с футболом.