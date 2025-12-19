Известный блогер назвал вратаря ПСЖ Сафонова мразью

Блогер Илья Мэддисон выступил с жесткой критикой на платформе Kick в адрес вратаря французского "ПСЖ" и сборной России Матвея Сафонова, назвав его мразью.

"Сафонов — это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой. Его карма накажет еще, я уверен", - сказал Мэддисон.

17 декабря "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в матче за Межконтинентальный кубок Встреча состоялась на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки "ПСЖ" — 2:1, благодаря игре

Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках. Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче "ПСЖ" сыграет с "Венде Фонтене" в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23:00 по московскому времени.