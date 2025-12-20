Сердар Азмун интересен клубам России

Спортивный агент Арманд Дурн заявил о том, что иранский нападающий Сердар Азмун может оказаться в одном из российских клубов. К форварду проявляют интерес несколько клубов РПЛ.

«Я думаю, что действительно к Сердару есть определенный интерес из России. Пока никаких разговоров не было, только интерес», - цитирует Дурна «РБ Спорт».

30-летний иранец является действующим футболистом клуба «Шабаб Аль-Ахли» Дубай. В нынешнем сезоне он провел 4 встречи во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Сейчас форвард травмирован (перелом ноги), дата его возвращения в строй неизвестна.

Сердар Азмун уже играл в чемпионате России. Он провел в РПЛ 208 матчей, забил 85 мячей и отдал 38 результативных передач. Иранец в разные годы выступал за «Зенит», «Ростов» и «Рубин».

Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 млн. евро.