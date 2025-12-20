Вратарь «ПСЖ» Сафонов не знает, в какой момент сломал руку

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов не помнит точно, в какой момент матча за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго» он получил травму руки. Об этом рассказал комментатор Роман Нагучев в эфире «Матч ТВ».

«Он уже сидел в самолете. Я говорю: «Как ты себя чувствуешь? Судя по всему, ты был спокоен». И он мне прислал фотку, где у него перебинтована рука. Он говорит: «Не помню где, где-то повредил руку. Не знаю», — сказал Нагучев.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. До травмы он провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.