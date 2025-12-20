В РФС прокомментировали информацию об обращении Кержакова в ФИФА

Александр Кержаков обращался в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью уточнения авторства гола в товарищеском матче со сборной Германии, однако организатором игры был Германский футбольный союз, поэтому для изменения статуса бомбардиров сборной России необходимо дождаться изменений протокола. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что ФИФА подтвердила, что автором второго гола в товарищеском матче со сборной Германии (2:2), который состоялся 8 июня 2005 года, был не Андрей Аршавин, а Кержаков. Если РФС признает это решение, на счету Кержакова будет 31 гол за сборную России, он разделит первое место с Артемом Дзюбой в списке лучших бомбардиров национальной команды.

"Рады за Александра, продолжает подтверждать высокий класс, даже закончив карьеру. А если серьезно, то представители Александра Кержакова действительно обращались за разъяснением в ФИФА и получили ответ. Поскольку матч был товарищеским, его организатором являлся Германский футбольный союз, а вся действующая статистика матча отражена в протоколе, туда необходимо вносить изменения для вынесения решения", - сказал Терешин.

19 марта сборная России в Москве обыграла команду Гренады со счетом 5:0 в товарищеском матче. Дзюба забил третий мяч в игре, который стал для него 31-м в составе национальной команды. На счету Кержакова на данный момент 30 мячей, забитых в составе сборной России.