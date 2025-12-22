Стала известна сумма трансфера уругвайского вингера в «Акрон»

«Акрон» заплатит за Кевина Аревало из «Монтевидео» € 1,4 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ещё € 300 тыс. клуб выплатит в качестве агентских. Ранее известный инсайдер Иван Карпов сообщал, что «Акрону» интересен 19-летний левый вингер.

© Соцсети

Кевин выступает за первую команду «Монтевидео» с лета 2025 года. В прошлом сезоне уругвайский крайний нападающий провёл 15 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аревало в € 500 тыс.

«Акрон» ушёл на зимний перерыв, занимая девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.