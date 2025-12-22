"Милан" подпишет немецкого нападающего

Итальянский "Милан" намерен подписать центрального нападающего английского "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Германии Никласа Фюллькруга.

Sky in Germany сообщает, что стороны достигли принципиального соглашения по трансферу форварда. Фюллькруг перейдет в "Милан" на правах аренды до конца сезона 2025/2026 с правом последующего выкупа.

За "Вест Хэм" немец выступает с 2024 года. За это время в составе лондонского клуба он провел 29 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи. В сезоне 2025/2026 на счету Никласа — 9 игр без результативных действий. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до 30 июня 2028 года, а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 8 млн евро.

На данный момент в заявке "Милана" есть два номинальных центральных нападающих — француз Кристофер Нкунку и мексиканец Сантьяго Хименес.