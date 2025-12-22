Губерниев высмеял инициативу в отношении Сафонова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на предложение Сергея Миронова присвоить звание заслуженного мастера спорта голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову. Его слова передает Sport24.

«Если в Госдуме могут дать звание заслуженного мастера спорта Франции Сафонову, тогда думаю, это в самый раз. Я очень рад за инициаторов этого предложения. Дать заслуженного мастера спорта Франции, а потом еще издать такой закон, чтобы все люди, которые за это голосовали, хотя бы раз вышли на поле вместо Матвея Сафонова за «ПСЖ», — сказал Губерниев.

Финал Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

До травмы Сафонов провел четыре матча в стартовом составе, включая Межконтинентальный кубок.