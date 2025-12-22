Эксперт ответил, нужно ли Сафонову уходить из ПСЖ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации вокруг голкипера французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. В этом сезоне россиянин провёл четыре матча за первую команду парижан, внеся свой вклад в победу французской команды над «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Позднее стало известно, что Матвей доигрывал матч со сломанной рукой.

«В той ситуации, которая сейчас есть в «Пари Сен-Жермен», ему ничего не нужно делать. Потому что, если объективно, вот этот вратарь, который стоит… Шевалье, да, он не сильнее. Поэтому ему (Сафонову. — Прим. «Чемпионата») не надо дёргаться. Он по-любому будет играть. Хочет его Энрике ставить, не хочет — это всё ерунда. Там просто нет вратаря, который сильнее Сафонова. Шевалье? Нет», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».